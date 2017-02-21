Российские ВС вызывают уважение у 46% жителей страны Еще 39% россиян гордятся вооруженными силами

Вооруженные силы России вызывают уважение у 46% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и опубликованные во вторник.

Еще 39% опрошенных заявили, что испытывают гордость за ВС РФ, а 26% — надежду. Российскому офицеру, по мнению опрошенных, в первую очередь присуще такие качества как мужество, ответственность и защита интересов государства. Видеть своего родственника в рядах военнослужащих хотели бы 64% россиян, что стало историческим максимумом.

Опрос проведен в 130 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Возраст респондентов — от 18 лет. Метод опроса, личные формализованные интервью.