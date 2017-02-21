На бирже «Санкт-Петербург» не состоялся первый в РФ аукцион по продаже изумрудов Причины отмены аукциона не уточняются

Аукцион по продаже изумрудов на бирже «Санкт-Петербург» не состоялся. Об этом сообщила представитель Калининградского янтарного комбината, выставившего изумруды на торги, Анна Манахова.

Торги должны были пройти 20 февраля. Причина, по которым аукцион не состоялся, не называются. Манахова отметила, что это в компетенции биржи.

На аукцион одним лотом выставили более 2 кг уральских изумрудов. В составе лота камни весом 1,672 кг, 434 грамма, 92 грамма, 49 грамм и 14 грамм. Камни добыли в декабре прошлого года на Малышевском месторождении. Стартовая цена лота составила 3,259 млн рублей.