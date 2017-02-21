Россия предложит странам ААЕА создать институт мониторинга выборов «Азиатская демократия ничем не хуже европейской»

Россия намерена предложить странам Ассоциации азиатских избирательных органов (ААЕА) создать совместный институт мониторинга выборов. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Николай Левичев по итогам организованной Избирательной комиссией Индии поездки на региональные выборы в штате Уттаракханд.

«Не пора ли подумать о том, чтобы по примеру ОБСЕ начать формировать какую-то структуру, которая бы занялась выработкой критериев, принципов международного наблюдения в рамках, так сказать, азиатской демократии. Мне представляется, что азиатская демократия ничем не хуже европейской, она имеет свою специфику, но она имеет колоссальные традиции, и одним аршином все мерить не следует, пренебрегая цивилизационной ценностью электорального суверенитета», — сказал он.

При ОБСЕ действует Бюро по демократическим институтам и правам человека. Оно занимается защитой демократических институтов и обеспечением реализации прав и основных свобод человека. Бюро было основано в 1990 году как Бюро по свободным выборам. В настоящее время оно занимается, в частности, наблюдением за выборами в странах-участницах ОБСЕ.