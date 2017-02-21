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21.02.17 / 16:46 Новости / Россия и мир / Финансы

Банк МБСП установил для «Прогресс-Экологии» кредитный лимит в размере 700 млн рублей

Предприятию предоставят кредит на 100 млн рублей

Фото: pravda-nn.ru мбсп

Фото: pravda-nn.ru

Банк МБСП установил лимит кредитного риска для «Прогресс-Экологии» в размере 700 млн рублей. Об этом в банке сообщили во вторник.

Речь идет о 600 млн рублей на предоставление банковских гарантий и 100 млн рублей на кредитные средства. В рамках лимита МБСП уже выдал предприятию банковские гарантии на общую сумму 236,7 млн рублей и заключил соглашение о предоставлении кредита в размере 100 млн рублей.

Добавим, «Прогресс-Экология» работает на рынке наукоемкой продукции с 1999 года. Компания занимается производством аэрозольных фильтров нового поколения, фильтровального оборудования для очистки воздуха в системах вентиляции АЭС и оборудования для сбора и транспортировки твердых радиоактивных отходов. Основные потребители продукции — все российские атомные станции, а также зарубежные атомные объекты, построенные при участии отечественных специалистов в Иране, Индии и других странах.

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