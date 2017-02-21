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21.02.17 / 20:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Беларусь ограничила ввоз свинины из отдельных регионов России

Из-за африканской чумы свиней

свининаБеларусь ввела временные ограничения на поставки свинины из отдельных регионов России, Украины и Польши в связи с зарегистрированными там случаями африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает во вторник Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что по информации Международного эпизоотического бюро на территории Саратовской и Ивановской областей РФ зарегистрированы новые случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней», — говорится в сообщении департамента. Случаи заболевания также были зарегистрированы в Днепропетровской области Украины, Мазовецком, Люблинском и Подляском воеводствах Польши.

Добавим, ограничения начнут действовать 22 февраля. Они коснутся живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, а также кормов, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней.

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