Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно ММВБ — 2118,49 пункта, РТС — 1151,38 пункта.

Торги на Московской фондовой бирже во вторник открылись разнонаправленно. ММВБ — 2118,49 пункта, РТС — 1151,38 пункта.

Аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова ожидает консолидации на российских площадках по ММВБ возле отметки 2120—2130 пунктов, а по РТС — в пределах 1150—1160 пунктов. По словам Сосновой, рынку не достает покупательской активности, однако причины для роста или падения индексов неочевидны.

Токийская фондовая биржа, в свою очередь, закрылась ростом. TOPIX прибавил 8,59 пункта до 1555,6 пункта, а JPX-Nikkei 400 вырос на 83,75 пункта до 13959,68 пункта.