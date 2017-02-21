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21.02.17 / 10:04 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно

ММВБ — 2118,49 пункта, РТС — 1151,38 пункта.

Московская биржаТорги на Московской фондовой бирже во вторник открылись разнонаправленно. ММВБ — 2118,49 пункта, РТС —  1151,38 пункта.

Аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия  Соснова ожидает консолидации на российских площадках по ММВБ возле отметки 2120—2130 пунктов, а по РТС — в пределах 1150—1160 пунктов. По словам Сосновой, рынку не достает покупательской активности, однако причины для роста или падения индексов неочевидны.

Токийская фондовая биржа, в свою очередь, закрылась ростом. TOPIX прибавил 8,59 пункта до 1555,6 пункта, а JPX-Nikkei 400 вырос на 83,75 пункта до 13959,68 пункта.

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