Бывшему вице-губернатору Приморья продлили домашний арест До апреля

Фрунзенский суд Владивостока продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Приморского края Сергею Сидоренко. Об этом во вторник сообщил представитель суда.

Чиновник находится под домашним арестом с декабря прошлого года. Мера пресечения продлена до апреля 2017 года.

Напомним, бывший вице-губернатор Приморья был задержан в конце 2016 года. Он проходит по делу о покушении на мошенничество. По некоторым данным, Сидоренко злоупотребил властью при распределении финансовой поддержки в пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы региона.