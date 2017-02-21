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21.02.17 / 09:22 Новости / Россия и мир

Бывшему вице-губернатору Приморья продлили домашний арест

До апреля

Сергею Сидоренко

Фото: kievpravda.com

Фрунзенский суд Владивостока продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Приморского края Сергею Сидоренко. Об этом во вторник сообщил представитель суда.

Чиновник находится под домашним арестом с декабря прошлого года. Мера пресечения продлена до апреля 2017 года.

Напомним, бывший вице-губернатор Приморья был задержан в конце 2016 года. Он проходит по делу о покушении на мошенничество. По некоторым данным, Сидоренко злоупотребил властью при распределении финансовой поддержки в пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы региона.

По материалам: ria.ru
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