«Буквоед» откроет в 2017 году до 40 магазинов в Северо-Западном регионе В Петербурге завершает развитие

Книжная сеть «Буквоед» намерена открыть в течение года 30-40 магазинов в Северо-Западном регионе. Об этом во вторник АБН сообщил генеральный директор компании Денис Котов.

Новые «Буквоеды» могут открыться в Калининграде, Сыктывкаре и городах Северо-Запада, численность которых составляет более 50 тыс. человек. В некоторых из них книжных магазинов нет вообще, отметил Котов. В Петербурге сеть заканчивает открытие новых точек.

«В Петербурге уже завершается развитие. Дальше будет только оптимизация по площади, местоположению. В этом году у нас несколько объектов запланированы в Петербурге», — рассказал гендиректор «Буквоеда».

Отметим, «Буквоед» работает с 2000 года на территории Северо-Западного федерального округа. Имеет 117 магазинов, из них около 80 точек расположены в Петербурге. Помимо книг сеть торгует канцелярскими товарами, дисками и детскими играми.