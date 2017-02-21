«Буквоед»: Тенденция по сокращению читателей еще не остановлена

Общая тенденция по сокращению читателей на книжном рынке России пока не остановлена, несмотря на замедление спада книжных издателей. Таким мнением во вторник с АБН поделился генеральный директор сети «Буквоед» Денис Котов.
«Издатели в последние годы внимательно оптимизировали размеры тиражей и осторожно выпускали книги, чтобы как-то точнее попадать в рынок. Но в целом мы видим, что по старым магазинам у нас происходит постепенное сокращение покупателей книг. Так что можно говорить о том, что общая тенденция по сокращению читателей еще не преломлена, не остановлена. В связи с этим наша задача и через Российский книжный союз и через книжного представителя, общественность развивать представление о том, как возвращать книжную культуру обратно во все регионы Российской Федерации», — сказал Котов.
Он не смог оценить падение продаж «Буквоеда» из-за открытия новых магазинов сети. Снижение происходит, в частности, из-за того, что клиенты переходят из старых точек сети в новые.
«У нас очень сложно судить (о падении продаж – АБН), потому что мы открыли 24 новых магазина, и на фоне открытий у нас сократилось какое-то количество старых клиентов, но, очевидно, какая-то часть перетекла со старых (магазинов – АБН) в новые. Мне кажется, что около 2% оттока составил просто выход из книжной культуры, из покупки книг. А остальное – за счет перетока произошло», — рассказал директор книжной сети.
Отметим, по данным Российской книжной палаты, в 2016 году тиражи книжных издательств замедлили падение. В прошлом году показатель составил 2,9%. При этом в предыдущие годы снижение составляло 5-7%. Книгоиздатели предполагают, что рынок достиг дна и начал рости.