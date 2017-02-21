«Буквоед»: Тенденция по сокращению читателей еще не остановлена Несмотря на то, что издатели оптимизировали размеры тиражей

Общая тенденция по сокращению читателей на книжном рынке России пока не остановлена, несмотря на замедление спада книжных издателей. Таким мнением во вторник с АБН поделился генеральный директор сети «Буквоед» Денис Котов.

«Издатели в последние годы внимательно оптимизировали размеры тиражей и осторожно выпускали книги, чтобы как-то точнее попадать в рынок. Но в целом мы видим, что по старым магазинам у нас происходит постепенное сокращение покупателей книг. Так что можно говорить о том, что общая тенденция по сокращению читателей еще не преломлена, не остановлена. В связи с этим наша задача и через Российский книжный союз и через книжного представителя, общественность развивать представление о том, как возвращать книжную культуру обратно во все регионы Российской Федерации», — сказал Котов.

Он не смог оценить падение продаж «Буквоеда» из-за открытия новых магазинов сети. Снижение происходит, в частности, из-за того, что клиенты переходят из старых точек сети в новые.

«У нас очень сложно судить (о падении продаж – АБН), потому что мы открыли 24 новых магазина, и на фоне открытий у нас сократилось какое-то количество старых клиентов, но, очевидно, какая-то часть перетекла со старых (магазинов – АБН) в новые. Мне кажется, что около 2% оттока составил просто выход из книжной культуры, из покупки книг. А остальное – за счет перетока произошло», — рассказал директор книжной сети.

Отметим, по данным Российской книжной палаты, в 2016 году тиражи книжных издательств замедлили падение. В прошлом году показатель составил 2,9%. При этом в предыдущие годы снижение составляло 5-7%. Книгоиздатели предполагают, что рынок достиг дна и начал рости.