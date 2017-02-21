«Чайная ложка» сократила сеть до 40 кафе За год перестали работать шесть убыточных точек

Сеть ресторанов быстрого питания «Чайная ложка» сократилась до 40 торговых точек. Об этом во вторник рассказал РБК гендиректор ООО «ТЗ Чайная ложка» Алексей Дрейзин.

За год компания закрыла шесть убыточных ресторанов, пишет издание. Среди них – и кафе на фудкортах гипермаркетов, и отдельные точки в стрит-ритейле.

Также компания выбирает места для новых ресторанов. В настоящий момент в адресной программе – семь-девять мест. В 2017 году могут открыть около трех новых кафе.

В 2016 году «Чайная ложка» рассказала о планах по обновлению сети. Тогда в Петербурге работали 46 кафе под этой маркой. На них намеревались потратить 200 млн рублей. В настоящий момент эта программа реализована на 70%. «Чайная ложка» работает с 2001 года.