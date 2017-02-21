Доллар и евро дешевеют на биржевых торгах Доллар 57,6225; евро 60,7075

Доллар и евро дешевеют на торгах Московской биржи. По фиксингу на 14:10 по московскому времени во вторник доллар стоит 57,6 рублей, евро 60,7 рублей.

Американская валюта теряет более 32 копеек. Евро дешевеет более чем на 80 копеек.

Аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что курсы ЦБ на среду пересмотрены в сторону понижения. Нефть с полудня «энергично дорожает». Аналитик отметила, что рынок реализует технические сигналы, при этом оставаясь в среднесрочном диапазоне. Спрос на рубли в феврале скромный в рамках налогового периода, и остатки денежных средств на корпоративных счетах в ЦБ выглядят достаточными.