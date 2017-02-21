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21.02.17 / 13:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ГК «E3 Group» построит жилой квартал в Гатчинском районе Ленобласти к 2021 году

Планируют возвести порядка 50 тыс. кв м жилья

E3 Group

Коллаж АБН

Группа компаний «E3 Group» построит жилой квартал в Гатчинском районе Ленинградской области к 2021 году. Об этом АБН рассказали представители строительной компании во вторник.

Застройщик планирует возвести около 50 тыс. кв. м жилья на участке в 10 га, отметили в «Е3 Group». Представители девелопера отмечают, что строительные работы начнутся в 2018 году. Стоимость приобретенного участка, сумму инвестиций и будущее название жилого квартала в компании не назвали.

Добавим, строительство жилого квартала — это четвертый проект комплексного освоения в портфеле группы компаний. Актив «E3 Group» составляют более 100 тыс. кв. м площадей. В компании также отметили, что в этом году застройщик заключит еще несколько сделок по приобретению земельных участков.

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