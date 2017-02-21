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21.02.17 / 13:52 Новости / Общество / Россия и мир

В Эстонии число российских туристов выросло на 8% в 2016 году

Первое место заняли фины, второе - россияне, третье - латыши

Tallinn. Toompea hill таллин эстония tonkosti.ru эстониюКоличество туристов из России, посетивших Эстонию, в прошлом году выросло на 8%. Об этом сообщили во вторник в Эстонском центре развития туризма.

По данным Департамента статистики Эстонии, в 2016 году около 3,3 миллионов туристов посетили республику и остановились в гостиницах. В Центре подчеркивают, что это лучший показатель за последние годы. В 2015 году этот показатель был ниже на 7%.

Примерно половина туристов (46%) прибыла в Эстонию из Финляндии. Еще 10% пришлось на Россию и 7% — на Латвию. Отмечается, что число иностранных гостей из Финляндии увеличилось на 5%, из России – на 8%. Самый значительный прирост показала Латвия – на 11%.

Добавим, число российских туристов в Эстонии стабильно растет на протяжении двух лет. Россияне предпочитают останавливаться в гостиницах Таллина или в Восточной Эстонии, как правило, на одну ночь. В 2015 году они останавливались в отелях 394 тысяч раз, а в прошлом году количество ночевок выросло до 413 тысяч.

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