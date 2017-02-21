ФАНО потребовало от Пулковской обсерватории отозвать разрешение на застройку Потому что обсерватория не обращалась к ним за разрешением на застройку защитной зоны

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) потребовало от Пулковской обсерватории отозвать разрешение на застройку защитной зоны вокруг обсерватории. Об этом во вторник сообщили в ФАНО.

Обсерватория не писала учредителю, то есть самому ФАНО, за разрешением на строительство в указанной зоне. ФАНО отправило письмо еще 6 февраля.

Как ранее сообщало АБН, накануне сотрудники Пулковской обсерватории потребовали отставки директора Назара Ихсанова. В октябре он согласовал строительство ЖК «Планетоград» в трехкилометровой зоне вокруг научного учреждения. Это решение было принято в обход ученого совета. Отметим, за три дня до согласования администрация президента России поручила ввести временный мораторий на согласование градостроительной документации в зоне вокруг обсерватории.