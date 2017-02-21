Все новости

21.02.17 / 13:02 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ФАНО потребовало от Пулковской обсерватории отозвать разрешение на застройку

Потому что обсерватория не обращалась к ним за разрешением на застройку защитной зоны

ФАНО Пулковская обсерватория

Фото gao.spb.ru

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) потребовало от Пулковской обсерватории отозвать разрешение на застройку защитной зоны вокруг обсерватории. Об этом во вторник сообщили в ФАНО.

Обсерватория не писала учредителю, то есть самому ФАНО, за разрешением на строительство в указанной зоне. ФАНО отправило письмо еще 6 февраля.

Как ранее сообщало АБН, накануне сотрудники Пулковской обсерватории потребовали отставки директора Назара Ихсанова. В октябре он согласовал строительство ЖК «Планетоград» в трехкилометровой зоне вокруг научного учреждения. Это решение было принято в обход ученого совета. Отметим, за три дня до согласования администрация президента России поручила ввести временный мораторий на согласование градостроительной документации в зоне вокруг обсерватории.

По материалам: fontanka.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017