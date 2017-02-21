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21.02.17 / 15:36 Новости

В Эстонии пройдет фестиваль электронной музыки Into the Valley

На территории затопленной тюрьмы

эстония музыкальный фестиваль Into the ValleyВ Эстонии с 29 июня по 1 июля 2017 пройдет фестиваль электронной музыки Into the Valley. Об этом организаторы мероприятия сообщили во вторник.

Фестиваль будет проходить в 45 километрах от Таллина на территории затопленной тюрьмы. В лайнапе фестиваля 69 артистов. Среди них есть представители техно- и хаус-сцены, а также андеграундные продюсеры.

Уже подтверждено участие Jeff Mills, Marcel Dettmann, Ricardo Villalobos, Helena Hauff, The Black Madonna, Midland, Cobblestone Jazz и других. Фестиваль продлится три дня, билет будет стоить 7900 рублей.

Напомним, впервые фестиваль состоялся в 2015 году в Швеции. Он прошел на месте заброшенного известнякового карьера Дальхалла близ шведского города Раттвик. Организаторами выступили промоутеры Music Goes Further.

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