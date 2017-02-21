Все новости

21.02.17 / 12:35 Новости / Россия и мир / Финансы

«ФосАгро» инвестировала 100 млн рублей в модернизацию фабрики «Апатит»

Провели реконструкцию систем электроснабжения трех подстанций

Фото b-port.com фосагро

Фото b-port.com

Компания «ФосАгро» инвестировала 100 млн рублей в модернизацию дочернего предприятия «Апатит». Об этом в компании сообщили во вторник. 

Реставрационные работы провела инжиниринговая компания «Лиман-трейд». Она модернизировала систему электроснабжения трех трансформаторных подстанций фабрики, выполнив весь комплекс работ от проектирования до ввода в эксплуатацию.

В частности, были установлены системы вентиляции и противопожарной защиты, вводно-распределительные устройства мощностью 0.4 кВ и силовые сухие трансформаторы. Также были отремонтированы все помещения. Подстанции были укомплектованы новым оборудованием производства Siemens.

Добавим, АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») – крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья – апатитового концентрата, и единственный производитель нефелинового концентрата в России. ООО «Лиман-трейд» – инжиниринговая компания с функцией генерального подрядчика. Предприятие осуществляет проектирование, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, поставку оборудования для любого технологического объекта, а также гарантийное и сервисное обслуживание.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017