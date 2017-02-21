«ФосАгро» инвестировала 100 млн рублей в модернизацию фабрики «Апатит»

Компания «ФосАгро» инвестировала 100 млн рублей в модернизацию дочернего предприятия «Апатит». Об этом в компании сообщили во вторник.
Реставрационные работы провела инжиниринговая компания «Лиман-трейд». Она модернизировала систему электроснабжения трех трансформаторных подстанций фабрики, выполнив весь комплекс работ от проектирования до ввода в эксплуатацию.
В частности, были установлены системы вентиляции и противопожарной защиты, вводно-распредел
Добавим, АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») – крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья – апатитового концентрата, и единственный производитель нефелинового концентрата в России. ООО «Лиман-трейд» – инжиниринговая компания с функцией генерального подрядчика. Предприятие осуществляет проектирование, строительно-монт