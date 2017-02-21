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21.02.17 / 16:47 Новости / Петербург и Ленобласть

Фрунзенский радиус Петербурга построили на 76%

Идет определение точных сроков завершения работы

Метро, фото пресс-службы ГУП Петербургский метрополитенФрунзенский радиус, который включает в себя станции метро от «Международной» до «Южной», построен на 76%. Об этом во вторник АБН сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Строительство идет в соответствии со сроками контракта – конец 2018 года. Точную дату завершения работы определят на совещании, в котором участвуют ГКУ «Дирекция транспортного строительства», ГУП «Петербургский метрополитен» и ПАО «Ленгипротранс».

Отметим, Фрунзенский радиус включает в себя строящиеся станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная». В проект также входит строительство депо «Южное».

Ранее строительством депо занимался «Трансстрой», однако в декабре прошлого года с компанией расторгли госконтракт из-за нарушений. Она не выполняла предписания по устранению недостатков на объекте, а также не вела в соответствии с графиком некоторые работы. Смольный объявил конкурс на достройку депо «Южное».

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