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21.02.17 / 15:45 Новости / Россия и мир

Honda отзывает более 135 тыс. автомобилей в России

Из-за неисправности подушек безопасности

Honda-Civic-Sedan-2016 povozcar.ru«Хонда Мотор Рус» отзывает в России 135,491 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в Росстандарте во вторник.

Речь идет о 135,168 тыс. автомобилей марки Honda (Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D) и 323 автомобилях Acura (RDX) 2005—2016 годов выпуска. Отзыв связан с неисправностью подушки безопасности. Компания намерена заменить газогенератор подушек безопасности. Ремонтные работы осуществляются бесплатно для владельцев автомобилей.

Напомним, в начале февраля Honda отозвала в Южной Корее свыше 1,4 тыс. автомобилей. Отзыв был связан с неисправностями подушек безопасности фирмы Takata. В пассажиров, как отметили в Honda, могут попасть металлические детали при срабатывании подушек.

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