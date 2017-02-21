Honda отзывает более 135 тыс. автомобилей в России Из-за неисправности подушек безопасности

«Хонда Мотор Рус» отзывает в России 135,491 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в Росстандарте во вторник.

Речь идет о 135,168 тыс. автомобилей марки Honda (Civic 4D, CR-V, JAZZ, FR-V, LEGEND 4D) и 323 автомобилях Acura (RDX) 2005—2016 годов выпуска. Отзыв связан с неисправностью подушки безопасности. Компания намерена заменить газогенератор подушек безопасности. Ремонтные работы осуществляются бесплатно для владельцев автомобилей.

Напомним, в начале февраля Honda отозвала в Южной Корее свыше 1,4 тыс. автомобилей. Отзыв был связан с неисправностями подушек безопасности фирмы Takata. В пассажиров, как отметили в Honda, могут попасть металлические детали при срабатывании подушек.