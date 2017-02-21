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21.02.17 / 11:28 Новости / Россия и мир

Hyundai планирует увеличить продажи автомобилей в России на 10% в 2017 году

Половина продаж марки, как ожидается, придется на кроссоверы.

Hyundai

Фото: wallpaper.zone

«Хендэ Мотор СНГ» намерена увеличить на 10% продажи автомобилей в России в 2017 году. Об этом сообщил исполнительный директор компании Алексей Калицев.

«В 2017 году половина наших продаж придется на кроссоверы. И вторая задача – это еще большее укрепление наших позиций в сегменте С1. Мы надеемся успешно реализовать ее с новым Hyundai Solaris», — сказал он.

Напомним, в прошлом году Hyundai продала в РФ 145 тыс. автомобилей. Этот показатель на 10% больше, чем в 2015 году. В январе текущего года российские продажи Hyundai упали на 16,43% год к году. Всего за месяц в РФ реализовали порядка 6,7 тыс. автомобилей марки.

По материалам: autostat.ru
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