Чуров, «Алроса» и московские «хрущевки». Итоги вторника

Во вторник МИД РФ обвинил Украину в попытке заблокировать заявление председателя Совбеза ООН, посвященное Виталию Чуркину, СМИ сообщили об отставке главы «Алросы» Жаркова, Путин рекомендовал Собянину снести столичные «хрущевки», а ФМС пригрозила владельцу «Ведомостей» лишением гражданства.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в том, что представитель страны в ООН принятие заявления председателя Совбеза ООН, посвященное российскому постпреду при организации Виталию Чуркину. Захарова отметила, что украинские власти «ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе». В Украинском МИД позже заявили, что не пытались блокировать заявление.

Федеральные СМИ со ссылкой на источник сообщили, что президент «Алросы» Андрей Жарков написал заявление об уходе. По их информации, вопрос пока официально не рассматривали. По данным газеты «Коммерсантъ», у Жаркова были разногласия с Минфином.

Президент России Владимир Путин посоветовал мэру Москвы Сергею Собянину снести столичные «хрущевки». Президент напомнил о том, что москвичи ждут нового жилья. Собянин попросил у Путина "нормативной поддержки" в этом начинании и пообещал решить все финансовые вопросы самостоятельно.

Федеральная миграционная служба (ФМС) может лишить гражданства владельца издательского дома «Индепендент Медиа», которому принадлежит газета «Ведомости», Демьяна Кудрявцева. Службу смутила анкета, которую Кудрявцев заполнял семь лет назад для получения гражданства России. Сам медиа-менеджер утверждает, что отсутствующая информацию «попросту не влезла» в анкету, и в ФМС об этом знали.