Турецкий лоукостер Onur Air начнет полеты из Стамбула в Жуковский в мае Первый полет запланирован на 2 мая

Турецкая авиакомпания Onur Air планирует открыть рейсы из Стамбула в подмосковный аэропорт Жуковский в начале мая. Об этом пишет во вторник ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора «Рампорт аэро»(управляющая компания аэропорта Жуковский) Евгения Солодилина.

Солодилин сообщил, что первый полет пройдет 2 мая. «Вчера авиакомпания открыла продажи. Это один из крупнейших авиапервозчиков Турции, теперь он будет осуществлять рейсы из нашего аэропорта», — сказал он.

По словам Солодилина, рейсы планируется осуществлять только по маршруту Стамбул — Жуковский — Стамбул. Они будут выполняться три раза в неделю на лайнере Airbus A320.

Добавим, пока подмосковный аэропорт не запускал рейсы в турецком направлении. Он принимает самолеты из Минска, Оша, Бишкека (Киргизия), Душанбе и Худжанда (Таджикистан). В середине февраля в Росавиации сообщили, что российские авиакомпании Pegas Fly и «Уральские авиалинии» получили допуски на рейсы из Жуковского в Китай и Европу.