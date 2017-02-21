KFC сократит число собственных ресторанов в России Компания продаст около 180 точек

Yum! Brands Inc продаст до 180 ресторанов. Об этом в компании рассказали во вторник.

Компания планирует оставить во владении около 50 ресторанов в России. Кроме того, к 2020 году компания планирует открыть до 1000 точек за счет франчайзинговых партнеров.

Ранее компания отчиталась о росте прибыли Yum! Brands на 25% за 2016 год. В прошлом году компании удалось заработать около $1,6 млрд. Операционная прибыль показала рост в 16% год к году. Выручка компании уменьшилась на 1%.

Компании Yum! Brands принадлежат KFC, Pizza Hut и Taco Bell. Компания основана в 1997 году и работает в сфере общественного питания.