Москва и Киев договорились о передаче 12 заключенных Передача запланирована на 3 марта

Киев и Москва договорились о передаче Украине 12 заключенных, которые отбывают наказание в Крыму. Об этом сообщил во вторник замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

«Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они, как и все граждане Украины, имеют право вернуться на территорию Украины. Передача запланирована на 3 марта», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу вхождения полуострова в состав России. За присоединение к РФ, по данным российских властей, проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Украина и ряд стран Запада считают Крым оккупированной территорией.