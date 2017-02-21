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21.02.17 / 15:15 Новости / Россия и мир

Москва и Киев договорились о передаче 12 заключенных

Передача запланирована на 3 марта

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Киев и Москва договорились о передаче  Украине 12 заключенных, которые отбывают наказание в Крыму. Об этом сообщил во вторник замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

«Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они, как и все граждане Украины, имеют право вернуться на территорию Украины. Передача запланирована на 3 марта», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу вхождения полуострова в состав России. За присоединение к РФ, по данным российских властей, проголосовали 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Украина и ряд стран Запада считают Крым оккупированной территорией.

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