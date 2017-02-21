Контейнерооборот порта Гонконг составил 1,7 млн TEU в январе Вырос на 3,5% год к году

Контейнерооборот порта Гонконг по состоянию на конец января 2017 года составил 1,73 млн TEU. Накануне об этом сообщили в организации.

Этот показатель вырос на 3,5% год к году. По данным компании, через один из крупнейших терминалов Kwai Tsing в порту Гонконг перевалка контейнеров составила 1,33 млн TEU на начало года.

В других контейнерных терминалах этот показатель составил 0,4 млн TEU. По итогам 2016 года порт перевалил 19,63 млн TEU. Порт Гонконг находится в Южно-Китайском море, это один из самых значительных грузовых портов мира. Через порт проходит порядка 456 тыс. судов в год.