Порядка 3 млрд рублей выделили в Краснодарском крае на выплаты за третьего ребенка в 2017 году Ежемесячно в регионе помощь получают 28 тыс. семей

Правительство Краснодарского края выделило порядка 3 млрд рублей на выплаты при рождении третьего и последующих детей в 2017 году. Об этом во вторник сообщили в администрации региона.

На данный момент, в крае каждый месяц финансовую помощь получают 28 тыс. семей. Размер материальной поддержки – 9,6 тыс. рублей.

Добавим, государственная поддержка будет оказываться семьям с несовершеннолетними детьми. Также на помощь могут рассчитывать семьи с детьми до 23 лет, которые очно обучаются в государственных образовательных учреждениях на «бюджете». Ежемесячная выплата предусмотрена за детей, родившихся в период с января 2013 по декабрь 2017 года.