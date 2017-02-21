Все новости

21.02.17 / 21:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Порядка 3 млрд рублей выделили в Краснодарском крае на выплаты за третьего ребенка в 2017 году

Ежемесячно в регионе помощь получают 28 тыс. семей

выплаты за третьего ребенкаПравительство Краснодарского края выделило порядка 3 млрд рублей на выплаты при рождении третьего и последующих детей в 2017 году. Об этом во вторник сообщили в администрации региона.

На данный момент, в крае каждый месяц финансовую помощь получают 28 тыс. семей. Размер материальной поддержки – 9,6 тыс. рублей.

Добавим, государственная поддержка будет оказываться семьям с несовершеннолетними детьми. Также на помощь могут рассчитывать семьи с детьми до 23 лет, которые очно обучаются в государственных образовательных учреждениях на «бюджете». Ежемесячная выплата предусмотрена за детей, родившихся в период с января 2013 по декабрь 2017 года.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017