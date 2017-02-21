ФМС намерена лишить российского гражданства владельца «Ведомостей» Из-за нарушений в анкете, которую он заполнял при получении гражданства семь лет назад

Федеральная миграционная служба (ФМС) намерена лишить гражданства владельца издательского дома «Индепендент Медиа», которому принадлежит газета «Ведомости», Демьяна Кудрявцева. Об этом сообщил во вторник сам Кудрявцев.

По его словам, ФМС заинтересовалась анкетой, которую Кудрявцев заполнял семь лет назад для получения российского гражданства. В заявлении ФМС, поданном в суд, говорится о том, что в анкете не хватает некоторых данных. О какой конкретно информации идет речь Кудрявцев не сказал, однако отметил, что она «попросту не влезла» в анкету, но о ней было известно из его переписок с ведомством. При этом, в суде выяснилось, что эти данные действительно были известны ФМС, но суд поддержал ведомство из-за того, что неполное заполнение анкеты является нарушением.

Демьян Кудрявцев — известный российский медиаменеджер. Родился в Ленинграде в 1971 году. В 1990 году репатриировался в Израиль.

Несмотря на израильское гражданство, Кудрявцев активно занимался и занимается медиапроектами в России. В 1990-ые он был совладельцем интернет-провайдера «Cityline» и журнала «Internet», акционером канала «ТВ-6». В СМИ его часто называли менееджером, который близок к опальному олигарху Борису Березовскому.

В 2006 году Кудрявцев стал генералльным директором ИД «КоммерсантЪ», который на тот момент принадлежал Березовскому. Проработал в этой должности до 2012 года. В 2015 году Демьян Кудрявцев приобрел активы Sanoma Independent Media, главным из которых считается газета «Ведомости».