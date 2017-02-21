Ледокол «Илья Муромец» осенью войдет в состав ВМФ И будет находиться в составе Северного флота

Ледокол «Илья Муромец» войдет в состав Военно-морского флота России осенью 2017 года. Об этом сообщил представитель Минобороны по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало во вторник.

После проведения ряда испытаний, ледокол будет находиться в составе Северного флота. Это первое за 45 лет судно проекта 21180, построенное по заказу ВМФ России.

Церемония закладки ледокола «Илья Муромец» состоялась на «Адмиралтейских верфях» весной 2015 года. Летом 2016 года он спущен на воду для достройки. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко тогда подчеркнул, что одной из задач ледокола будет освоение полярных широт. «Илья Муромец» — судно нового поколения, автономность плаванья достигает 60 суток, дальность хода — 9 тыс. миль.