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21.02.17 / 10:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Ленэнерго» упразднило должность гендиректора СПбЭС

Вводят прямое управление

"ленэнерго" спбэсЭлектросетевая компания «Ленэнерго» упразднила должность генерального директора «Санкт-Петербургских электрических сетей» (СПбЭС). Об этом в компании сообщили во вторник.

«Ленэнерго» с 22 февраля вводит прямое управление в СПбЭС. Это решение одобрили как совет директоров «Ленэнерго», так и совет директоров СПбЭС.

Последним гендиректором СПбЭС стал Максим Иванов. Его полномочия прекратили. Сотрудники СПбЭС будут приняты в «Ленэнерго» в рамках единой компании.

Ранее «Санкт-Петербургскими электросетями» единолично владел Смольный. В конце 2015 года компания вошла в состав «Ленэнерго». Таким образом, Смольный нарастил долю в объединенном «Ленэнерго» почти до 30%. Гендиректором «Ленэнерго» в прошлом году назначен Роман Бердников.

По материалам: fontanka.ru
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