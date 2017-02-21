«Ленэнерго» упразднило должность гендиректора СПбЭС Вводят прямое управление

Электросетевая компания «Ленэнерго» упразднила должность генерального директора «Санкт-Петербургских электрических сетей» (СПбЭС). Об этом в компании сообщили во вторник.

«Ленэнерго» с 22 февраля вводит прямое управление в СПбЭС. Это решение одобрили как совет директоров «Ленэнерго», так и совет директоров СПбЭС.

Последним гендиректором СПбЭС стал Максим Иванов. Его полномочия прекратили. Сотрудники СПбЭС будут приняты в «Ленэнерго» в рамках единой компании.

Ранее «Санкт-Петербургскими электросетями» единолично владел Смольный. В конце 2015 года компания вошла в состав «Ленэнерго». Таким образом, Смольный нарастил долю в объединенном «Ленэнерго» почти до 30%. Гендиректором «Ленэнерго» в прошлом году назначен Роман Бердников.