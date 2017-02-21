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21.02.17 / 15:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Ленфильм» повторно выставит на торги участок на улице Тамбасова

Это почти 10 га

"Ленфильм" Тамбасова«Ленфильм» повторно выставит на торги площадку на улице Тамбасова. Об этом во вторник рассказал гендиректор киностудии Эдуард Пичугин.

Суд с компанией «Ника» подошел к концу. Арбитраж посчитал, что компании «Ника» принадлежит часть участка.

Ранее Пичугин сообщил АБН, что спор с «Никой» «не мешает вести разработку градостроительной документации для дальнейшей застройки этого участка». Гендиректор «Ленфильма» пояснил, что отношения с «Никой» у киностудии «спокойные», однако для определения земли в собственности каждой компании нужен экспертный оценщик. «Ника» владеет помещениями на этой территории почти 12 лет, подчеркнул Пичугин.

Отметим, «Ленфильм» владеет участком в 10 га на улице Тамбасова. Стартовая цена участка может составить 2,1 млрд рублей. В июне прошлого года его уже пытались продать, однако в суд обратилась «Ника». Компания заявила, что обладает правом на землю, так как является собственником помещений. «Ника» претендовала на 6 тыс. кв. м.

По материалам: fontanka.ru
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