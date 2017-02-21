«Ленфильм» повторно выставит на торги участок на улице Тамбасова

«Ленфильм» повторно выставит на торги площадку на улице Тамбасова. Об этом во вторник рассказал гендиректор киностудии Эдуард Пичугин.
Суд с компанией «Ника» подошел к концу. Арбитраж посчитал, что компании «Ника» принадлежит часть участка.
Ранее Пичугин сообщил АБН, что спор с «Никой» «не мешает вести разработку градостроительной документации для дальнейшей застройки этого участка». Гендиректор «Ленфильма» пояснил, что отношения с «Никой» у киностудии «спокойные», однако для определения земли в собственности каждой компании нужен экспертный оценщик. «Ника» владеет помещениями на этой территории почти 12 лет, подчеркнул Пичугин.
Отметим, «Ленфильм» владеет участком в 10 га на улице Тамбасова. Стартовая цена участка может составить 2,1 млрд рублей. В июне прошлого года его уже пытались продать, однако в суд обратилась «Ника». Компания заявила, что обладает правом на землю, так как является собственником помещений. «Ника» претендовала на 6 тыс. кв. м.