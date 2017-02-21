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21.02.17 / 10:27 Новости / Россия и мир

ЦБ аннулировал лицензию банка «ГПБ-Ипотека»

Банк лишился лицензии в порядке добровольной ликвидации

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Центральный банк России аннулировал лицензию кредитной организации «ГПБ-Ипотека». Об этом сообщили в регуляторе во вторник.

В ЦБ сообщили, что лицензия аннулирована на основании ст. 23 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. В Банке России отметили, что «ГПБ-Ипотека» обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В банке назначат ликвидационную комиссию. По состоянию на 1 февраля текущего года, «ГПБ-Ипотека» занимал 292 место в банковской системе РФ по величине активов.

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