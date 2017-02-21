«Лукойл» закрыл сделку по продаже «Карпатнефтехима» Сумма сделки не сообщается

Компания «Лукойл» закрыла сделку по продаже нефтехимического завода «Карпатнефтехим» на Украине. Об этом сообщили в компании во вторник.

Сумма сделки не называется. Ранее глава «Лукойла» Вагит Алексперов заявил, что стоимость завода оценивается в $100-300 млн.

«Карпатнефтехим» занимается производством суспензионного поливинилхлорида и является единственным на Украине предприятием такого рода. Завод был создан в 2004 году на базе мощностей предприятия «Ориана». В 2012 году «Карпатнефтехим» приостановил работу. Годом позднее производство возобновилось, но уже зимой 2013 года было остановлено вновь.