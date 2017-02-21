Все новости

21.02.17 / 17:48 Новости / Россия и мир

«Лукойл» закрыл сделку по продаже «Карпатнефтехима»

Сумма сделки не сообщается

«Лукойл» вынужден

Фото: komi-news.ru

Компания «Лукойл» закрыла сделку по продаже нефтехимического завода «Карпатнефтехим» на Украине. Об этом сообщили в компании во вторник.

Сумма сделки не называется. Ранее глава «Лукойла» Вагит Алексперов заявил, что стоимость завода оценивается в $100-300 млн.

«Карпатнефтехим» занимается производством суспензионного поливинилхлорида и является единственным на Украине предприятием такого рода. Завод был создан в 2004 году на базе мощностей предприятия «Ориана». В 2012 году «Карпатнефтехим» приостановил работу. Годом позднее производство возобновилось, но уже зимой 2013 года было остановлено вновь.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017