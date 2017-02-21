Все новости

21.02.17 / 00:12 Новости / Политика / Россия и мир

Макмастер стал советником Трампа по нацбезопасности

Кит Келлогг возглавит аппарат СНБ

Герберт МакмастерСоветником президента США по национальной безопасности стал Герберт Макмастер. Об этом в понедельник написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем аккаунте в Twitter.

Кит Келлогг возглавит аппарат сотрудников Совета Национальной безопасности (СНБ). Отметим, Келлогг временно являлся главой СНБ после отставки Майкла Флинна.

В конце 2016 года бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свою должность. Причиной отставки стало обсуждение с послом России в США Сергеем Кисляком антироссийских санкций. Ранее Герберт Макмастер был главой центра по интеграции сил и средств сухопутных войск США. Он также являлся заместителем командира сухопутных войск.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017