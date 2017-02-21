Макмастер стал советником Трампа по нацбезопасности Кит Келлогг возглавит аппарат СНБ

Советником президента США по национальной безопасности стал Герберт Макмастер. Об этом в понедельник написал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем аккаунте в Twitter.

Кит Келлогг возглавит аппарат сотрудников Совета Национальной безопасности (СНБ). Отметим, Келлогг временно являлся главой СНБ после отставки Майкла Флинна.

В конце 2016 года бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн покинул свою должность. Причиной отставки стало обсуждение с послом России в США Сергеем Кисляком антироссийских санкций. Ранее Герберт Макмастер был главой центра по интеграции сил и средств сухопутных войск США. Он также являлся заместителем командира сухопутных войск.