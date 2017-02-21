В Стокгольме проходят массовые беспорядки мигрантов Количество участников не уточняется

В районе Ринкебю Стокгольма иммигранты устроили массовые беспорядки. Об этом накануне сообщил телеканал SVT.

По информации телеканала, протестующие забрасывают представителей власти и спецслужб камнями и уже подожгли более десяти автомобилей. Количество участников волнений не уточняется.

Беспорядки начались в пригороде Стокгольма из-за попытки полиции задержать одного из иммигрантов, якобы находящегося в розыске. Правоохранительным органам пока не удалось взять под контроль территорию, где проходят массовые волнения. Напомним, осенью прошлого года беспорядки мигрантов прошли также в других городах Европы, в частности, в Париже и Мадриде. В Европе продолжается миграционный кризис, связанный с наплывом беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки.