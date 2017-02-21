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21.02.17 / 02:51 Новости / Россия и мир

Два завода группы «Метинвест» в Донбассе останавливают свою деятельность

Из-за продолжающихся военных действий

Енакиевский металлургический завод

Фото с сайте 112.ua

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и объединение «Краснодонуголь» останавливают производство. Об этом накануне сообщили в компании.

Решение о консервации деятельности принято из-за продолжающихся военных действий. Еще одной причиной стала блокада железнодорожного сообщения между Украиной и юго-востоком страны.

ЕМЗ и Краснодонуголь входят в группу предприятий «Метинвест». ЕМЗ занимается производством стали, Краснодонуголь – коксующегося угля. Оба завода находятся на подконтрольной самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам территории. Группа «Метинвест» — горнодобывающая компания, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахмедову.

 

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