Два завода группы «Метинвест» в Донбассе останавливают свою деятельность Из-за продолжающихся военных действий

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и объединение «Краснодонуголь» останавливают производство. Об этом накануне сообщили в компании.

Решение о консервации деятельности принято из-за продолжающихся военных действий. Еще одной причиной стала блокада железнодорожного сообщения между Украиной и юго-востоком страны.

ЕМЗ и Краснодонуголь входят в группу предприятий «Метинвест». ЕМЗ занимается производством стали, Краснодонуголь – коксующегося угля. Оба завода находятся на подконтрольной самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам территории. Группа «Метинвест» — горнодобывающая компания, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахмедову.