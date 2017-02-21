Метро в Петербурге в ночь на 23 февраля увеличит время работы До 1:30 ночи

«Петербургский метрополитен» увеличит время работы в ночь на 23 февраля. Об этом на предприятии сообщили во вторник.

Время работы продлят до 1:30 ночи. Не будут работать только вторые вестибюли станций, а также «Достоевская» и «Спасская». В ночное время воспользоваться метро можно будет только за оплату наличными, БСК работать не будут.

Отметим, 22 февраля на стадионе на Крестовском острове пройдет второе массовое мероприятие. Это будет музыкальный фестиваль «Радио Зенит». На нем выступят группы «Би-2», «Баста», «Секрет», «Чайф», «Танцы минус». Первое тестовое мероприятие на стадионе прошло 11 февраля.