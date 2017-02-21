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21.02.17 / 12:09 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Михаил Кержаков вернется в «Зенит» летом 2017 года – Источник

Оставлять вратаря в «Оренбурге» петербуржцы не намерены

Михаил Кержаков

Фото rsport.ru

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков вернется из аренды в расположение петербургской команды летом этого года. Об этом АБН во вторник сообщил источник, близкий к отделу селекционеров клуба.

«На Кержакова по-прежнему рассчитывает тренерский штаб «Зенита», и оставлять футболиста в «Оренбурге» после аренды никто не собирается», — рассказал источник. По его информации, в «Зените» также не рассматривают вариант с продажей Кержакова в летнее трансферное окно.

Отметим, в обойме петербургской команды сейчас осталось три вратаря: Егор Бабурин, Юрий Лодыгин и Андрей Лунев, присоединившийся к «Зениту» этой зимой. В матче с «Андерлехтом» ворота клуба защищал Юрий Лодыгин. В «Оренбург» Михаил Кержаков ушел на правах аренды до июня этого года.

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