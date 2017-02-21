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21.02.17 / 18:30 Новости / Общество / Россия и мир

Минкомсвязи: Государственная информационная система ЖКХ охватывает 51% жилых домов

Министерство призывает регионы активнее сотрудничать

деньги ЖКХ минкомсвязиМинкомсвязи представило статистику внедрения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на территории России. Совещание с регионами по вопросам внедрения системы состоялось во вторник, сообщили в министерстве.

По данным Минкомсвязи, в ГИС ЖКХ на сегодняшний день зарегистрированы более 72 тыс. организаций, 100% управляющих компаний, 68% товариществ собственников жилья и кооперативов, 74% ресурсоснабжающих организаций, 76% многоквартирных домов и 51% жилых домов. Также в нее передано 332 млн фактов оплаты жилищно-коммунальных услуг.

«Мы хотим, чтобы внедрение ГИС ЖКХ проходило в спокойном плановом режиме. Именно поэтому сроки по размещению информации в системе были перенесены на 1 июля 2017 года, а административная ответственность за неразмещение данных в системе вступает в силу с 1 января 2018 года», — сказал на совещании замглава минисерства Михаил Евраев. Он призвал регионы активнее сотрудничать по вопросам внедрения системы и вносить свои предложения. 

Евраев напомнил о том, что министерство всегда готово оказать регионам информационную поддержку.  "В частности, работает круглосуточная служба поддержки ГИС ЖКХ. По итогам 2016 года в службу поддержки поступило более 200 тыс. звонков и более 350 тыс. электронных обращений", — отметил чиновник.

Напомним, накануне Евраев в интервью «Российской газете» рассказал о том, как министерство работает над улучшением информационной системы. По его словам, эксперты убирают «избыточную информацию» и добавляют нужную. Также он рассказал о планах дифференцировать штрафы за неразмещение или размещение недостоверной информации.

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