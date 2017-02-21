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21.02.17 / 19:26 Новости / Россия и мир / Экономика

В Минтруде предложили устанавливать МРОТ для каждого региона отдельно

Фактически, может появиться 85 разных показателей

МРОТ деньги фото с сайта 24smi.orgВ Минтруде России считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) можно установить для каждого из российских регионов отдельно. Об этом во вторник заявил глава министерства Максим Топилин на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме по подготовке предложений по повышению МРОТ.

«Нам кажется, что решая проблему, целесообразно рассмотреть вопрос, что МРОТ должен фиксироваться на уровне региона. Нам представляется, что МРОТ должен быть равен региональному прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России», — пояснил Топилин. Он напомнил о том, что доплаты к пенсиям, социальные выплаты и пособия привязаны к этому показателю.

По словам министра, для решения проблемы потребуется юридическая экспертиза. Он предположил, что в стране может появиться 85 разных минимальных размеров оплаты труда. Также этот показатель, по мнению министра, может сравняться с прожиточным минимумом.

 

По материалам: interfax.ru
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