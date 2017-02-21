Moody’s изменило свой прогноз 22 российским компаниям С «негативного» на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз 22 нефинансовым российским компаниям. Об этом сообщили в агентстве во вторник.

Прогноз был изменен с «негативного» на «стабильный». В частности, изменения затронули компании «Газпром», «Башнефть», «КамАЗ» и МТС.

Ранее Moody’s поменяло свой прогноз относительно 14 российских банков и компаний с «негативного» на «стабильный». Это было связано с решением агентства повысить статус суверенного долга России до «стабильного». Также Moody’s подтвердило кредитный рейтинг РФ по международной шкале. Он остался на уровне Ba1.