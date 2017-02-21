Москва выставила на аукцион семь участков под спорткомплексы Размер годовой аренды – от 14,8 млн рублей

Власти Москвы выставили на торги семь участков, предназначенных для строительства спорткомплексов с различным функционалом. Накануне об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Начальная стоимость аренды земли колеблется от 14,8 млн рублей до 31,9 млн в год за участок. Срок договора аренды – от 2,8 лет до 4,6.

Инвесторы обязаны будут построить спортивные комплексы, в том числе с бассейном или катком, спортивные центры с торговыми площадями. Участки находятся в разных районах города: в Ново-Переделкино, Северном Бутове, во Внукове, а также в поселке Киевском, в Жулебено, на улице Юровской и в районе Погонного проезда. Площадь земли – от 0,3 га до 1 га. Торги пройдут в марте 2017 года.