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21.02.17 / 03:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Москва выставила на аукцион семь участков под спорткомплексы

Размер годовой аренды – от 14,8 млн рублей

торгиВласти Москвы выставили на торги семь участков, предназначенных для строительства спорткомплексов с различным функционалом. Накануне об этом сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Начальная стоимость аренды земли колеблется от 14,8 млн рублей до 31,9 млн в год за участок. Срок договора аренды – от 2,8 лет до 4,6.

Инвесторы обязаны будут построить спортивные комплексы, в том числе с бассейном или катком, спортивные центры с торговыми площадями. Участки находятся в разных районах города: в Ново-Переделкино, Северном Бутове, во Внукове, а также в поселке Киевском, в Жулебено, на улице Юровской и в районе Погонного проезда. Площадь земли – от 0,3 га до 1 га. Торги пройдут в марте 2017 года.

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