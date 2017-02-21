«На пятьдесят оттенков темнее» собрал в кинотеатрах РФ более 635 млн рублей Его посмотрели более 2,5 млн зрителей

Лента «На пятьдесят оттенков темнее» собрала в российских кинотеатрах более 635 млн рублей за 11 дней проката. Об этом во вторник сообщили аналитики портала «Кинобизнес».

Всего фильм посмотрели более 2,5 млн зрителей. Отметим, во второй уикэнд проката «На пятьдесят оттенков темнее» существенно уступил фильму «Великая стена». С 16 по 19 февраля «Великая стена» принесла кассу в 237 млн рублей, а «На пятьдесят оттенков темнее» — только 115 млн.

«Великая стена» — фильм режиссера Чжана Имоу с Мэттом Дэймоном в главной роли. Бюджет ленты $150 млн. Мировые сборы составляют $262,7 млн. Это историческая сага о XV веке, в которой опасность для британцев исходит не только от монголов, но и от чего-то более страшного.

«На пятьдесят оттенков темнее» — продолжение эротической мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого», снятой по одноименной книге Эрики Л. Джеймс. Его бюджет $55 млн. В настоящий момент мировые сборы составили $276,8 млн.