У бывшего зампреда «Татфондбанка» прошли обыски В двух квартирах

В двух квартирах бывшего заместителя председателя «Татфондбанка», вице-президента «Промсвязьбанка» Сергея Мещанова прошли обыски. Об этом сообщает во вторник «Реальное время».

По данным издания, обыски провели в квартире на набережной Казанки и в квартире на набережной Москвы-реки. Источники издания отмечают, что санацию на проведение следственных мероприятий полиция получила до объявления Мещанова в розыск.

Напомним, 2 февраля полиция возбудила уголовное дело о хищении средств вкладчиков «ТФБ Финанс». По версии следствия, деньги были похищены посредством передачи их в доверительное управление. Ущерб составил более 90 млн рублей. Сергея Мещанова объявили в розыск 18 февраля.