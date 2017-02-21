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21.02.17 / 11:06 Новости / Россия и мир

У бывшего зампреда «Татфондбанка» прошли обыски

В двух квартирах

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В двух квартирах бывшего заместителя председателя «Татфондбанка», вице-президента «Промсвязьбанка» Сергея Мещанова прошли обыски. Об этом сообщает во вторник «Реальное время».

По данным издания, обыски провели в квартире на набережной Казанки и в квартире на набережной Москвы-реки. Источники издания отмечают, что санацию на проведение следственных мероприятий полиция получила до объявления Мещанова в розыск.

Напомним, 2 февраля полиция возбудила уголовное дело о хищении средств вкладчиков «ТФБ Финанс». По версии следствия, деньги были похищены посредством передачи их в доверительное управление. Ущерб составил более 90 млн рублей. Сергея Мещанова объявили в розыск 18 февраля.

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