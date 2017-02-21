СМИ: Правительство хочет ограничить оплату наличными И ввести новые сборы

Министерство финансов и министерство экономического развития России хотят ограничить оплату крупных покупок наличными средствами. Об этом во вторник пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Кроме того, выносится вопрос о введении новых сборов по типу платежа. Так правительство собирается бороться с теневой экономикой.

В частности, запрет на оплату наличными может коснуться продажи недвижимости, автомобилей и предметов роскоши. Обязательный безналичный расчет могут ввести и при оплате труда. Стимулировать оплату по картам хотят с помощью пониженной ставке НДС для платежей. По информации издания, предложения ведомств могут войти в план по повышению темпов роста экономики в 2018—2024 годах.

Напомним, в конце января министр финансов России Антон Силуанов сообщил о возможном сокращении расчетов наличными средствами. Позднее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что этот вопрос не обсуждается в правительстве. Вице-премьер Аркадий Дворкович также отметил невозможность расширения использования безналичного расчета.