Книжный магазин имени Булгакова откроется в петербургском «Охта Молле» В конце мая

Книжная сеть «Буквоед» откроет в петербургском ТРЦ «Охта Молл» магазин имени писателя Михаила Булгакова. Об этом во вторник АБН сообщил генеральный директор сети Денис Котов.

Пока проект находится на начальной стадии реализации. В настоящее время в «Охта Молле» расположен книжный магазин «Буквоед», который в ближайшие месяцы станет арт-пространством «Абырвалг». Его хотят открыть к Книжному салону, который будет 25-28 мая. Пока это «контрольная точка», отметил Котов.

В оформлении будут «использоваться смыслы» из «Собачьего сердца» и «Мастера и Маргариты», а также других произведений Булгакова. Здесь планируют проводить мероприятия, ориентированные на творчество и других писателей.

Центральный лозунг пространства – «Книжная рЭволюция внутри». Слово «рЭволюция» — это интеграция революции и эволюции, пояснил гендиректор «Буквоеда».

«Он должен привлечь внимание общественности к проблеме чтения, необходимости чтения для интеллектуального и культурного развития человека, и хотим потренироваться в создании в торговых комплексах нестандартных объектов», — рассказал Котов. Он пояснил, что книги и другие привычные товары из «Буквоеда» в «Абырлваге» продаваться будут.

Отметим, «Охта Молл» открылся в августе прошлого года. Это торгово-развлекательный центр, площадь которого составляет 141 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 220 млн евро.

На площадке ТРЦ работает первое в Петербурге креативное пространство в торговом центре – «Охта LAB». Здесь есть выставочные пространства, коворкинг-центр и филиал Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского.