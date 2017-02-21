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21.02.17 / 22:08 Новости / Россия и мир

Пассажиропоток московских аэропортов увеличился на 16,5% в начале года

И составил 5,85 млн человек

пассажиропотокПассажиропоток столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» увеличился в январе на 16,5% год к году. Об этом во вторник сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации).

Таким образом, количество пассажиров выросло до 5,85 млн человек. В прошлом году эта цифра составила 5,02 млн.

Как отмечают представители Росавиации, увеличение объема авиаперевозок характерно для всех направлений. Так, прирост перевозок различных грузов составил +31,4%, а почтовых отправлений — +42,9%. Больше остальных изменения коснулись «Внуково», где количество пассажиров увеличилось почти вдвое. Лидером по пассажиропотоку среди московских аэропортов в январе 2017 года стало «Шереметьево», там перевезли 2,68 млн человек.

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