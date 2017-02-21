В московской подземке весной запустят четвертый поезд на автопилоте На Калининской линии

В московском метрополитене запустят четвертый поезд на автопилоте в мае 2017 года. Об этом накануне сообщили в мэрии Москвы.

Поезд-автопилот будет выполнять рейсы по Калининской линии. Его оснастят вагонами типа «Ока», система автопилота в них в 2015 году была протестирована и усовершенствована.

Автоматическая система выполняет основные функции управления поездом, при этом машинист остается в кабине. Он следит за положением дверей, посадкой и высадкой пассажиров, дает команду отправления поезда. В 2016 году в столичном метро уже запустили три поезда с автопилотом. Они курсируют по Кольцевой линии и оснащены вагонами типа «Русич».