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21.02.17 / 19:04 Новости / Общество / Россия и мир

Ученый подверг сомнению пользу фитнес-браслетов

Которые призывают совершать 10 тыс. шагов в день

Фитнес-трекер-адидас-фото-с-сайта-tjournal.t30p.ru_Профессор Университета Джонса Хопкинса заявил, что фитнес-браслеты могут принести вред здоровью. Ученый рассказал об этом в ходе конференции Американской ассоциации содействия развитию науки.

По словам Грега Хагера, огромное количество фитнес-приложений не имеют в своей основе никаких научных исследований. Исследователь рассказал, что планка в десять тыс. шагов, которую часто устанавливают приложения, может быть неодинакова полезна для людей с различным состоянием здоровья.

Ученый заявил, что определенное число шагов определили японские ученые в 1960 году. Именно 10 тыс. шагов нужно проходить в день, чтобы сжечь 3 тыс. калорий. Однако с тех пор подобных исследований не проводилось. Так, ученый считает, что такие упражнения могут навредить пожилым людям или людям со слабым здоровьем.

По материалам: telegraph.co.uk
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