Пресс-релиз «Завод Северо-Запад»

Новым видом услуг, предоставляемых современным заводом металлоконструкций «Северо-Запад», является изготовление разнообразных деталей трубопроводов, которые считаются одними из важнейших составляющих большинства технологических систем. Компания освоила разработку и производство высокопрочных компенсаторов и клапанов, которые способны выдерживать повышенные нагрузки при эксплуатации различных трубопроводов, обеспечивая максимальную степень надежности всей конструкции.

Компенсаторы и клапана, производимые на заводе «Северо-Запад», представляют собой уникальные детали, которые способны соединять различные типы трубопроводов в одну общую систему. Все виды трубопроводных деталей производятся в строгом соответствии с отраслевыми и промышленными стандартами. Определенные эксплуатационные условия использования деталей трубопроводов требуют повышенных технических характеристик. Такие особенности характеризуются увеличенной толщиной стенки и определенным сплавом металлов, которые способны переносить повышенные нагрузки и тяжелые условия эксплуатации. К компенсаторам и клапанам предъявляются повышенные требования на гибкость, степень прочности, устойчивости к перепаду температур и давления, устойчивость к механическому воздействию и вибрациям, устойчивость к воздействию агрессивной химической среды.

Детали трубопроводов, которые относятся к категории компенсаторов и клапанов, проходят тщательную проверку и испытание перед введением в эксплуатацию. Процесс производства данного вида продукции полностью соответствует всем требованиям и нормативам ГОСТ.