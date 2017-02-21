Все новости

21.02.17 / 18:51 Новости / Россия и мир / Экономика

Производство Mercedes-Benz в России начнется в 2019 году

Подписан специальный инвестиционный контракт

mercedes-728830_1920Производство автомобилей Mercedes-Benz на заворде в Подмосковье начнется в 2019 году. Об этом во вторник сообщили в Минпромторге России.

«Срок специального инвестиционного контракта составляет девять лет, при этом запуск производства запланирован на 2019 год», — говорится в сообщении ведомства. Документ подписали Россияйская Федерация, АО «Мерседес-Бенц Рус», правительство Московской области, муниципальное образование «сельское поселение Пешковское» Солнечногорского района Московской области, а также привлеченные лицам «Даймлер АГ», ПАО «КамАЗ», ООО «Даймлер КамАЗ Рус» и ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

Производственные мощности предприятия составят более 20 тыс. автомобилей в год. В результате реализации проекта планируется создать более 1 тыс. рабочих мест.

Напомним, 16 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал предстоящее строительство завода компании Mercedes в Московской области знаком качества инвестиционной привлекательности региона. Он напомнил о том, что автоконцерн всегда придирчиво относился к условиям работы.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017