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21.02.17 / 18:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге приставы сняли арест с раритетного Ил-14

Нашлись спонсоры

Раритетный Ил-14

Фото с сайта saint-petersburg.ru

В Петербурге судебные приставы сняли арест с раритетного самолета Ил-14. Об этом во вторник сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

На счет Купчинского отдела судебных приставов поступили 2,7 млн рублей. Это долги за четыре года.

Отметим, спонсор нашелся после публикации «Санкт-Петербург.Ру». Новостной портал в октябре прошлого года рассказал историю летчика-пенсионера Алексея Поддубного.

Судебные приставы предъявляли счета Поддубному с 2011 года. Раритетный Ил-14 зарегистрирован на пенсионера. Транспортный налог за самолет составляет 500 тыс. рублей в год.

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