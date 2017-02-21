В Петербурге приставы сняли арест с раритетного Ил-14 Нашлись спонсоры

В Петербурге судебные приставы сняли арест с раритетного самолета Ил-14. Об этом во вторник сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

На счет Купчинского отдела судебных приставов поступили 2,7 млн рублей. Это долги за четыре года.

Отметим, спонсор нашелся после публикации «Санкт-Петербург.Ру». Новостной портал в октябре прошлого года рассказал историю летчика-пенсионера Алексея Поддубного.

Судебные приставы предъявляли счета Поддубному с 2011 года. Раритетный Ил-14 зарегистрирован на пенсионера. Транспортный налог за самолет составляет 500 тыс. рублей в год.